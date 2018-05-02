Врач рассказал, как Трамп продиктовал ему справку о своей «необычайной физической силе»

CNN
12:20, 2 мая 2018
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Врач Харольд Борнштейн, который в 2015 году написал справку о состоянии здоровья Дональда Трампа, рассказал телеканалу CNN, что сделал это под диктовку самого Трампа.

Штаб Дональда Трампа опубликовал справку в декабре 2015 года, во время президентской кампании. «Он обладает необычайной физической силой и выносливостью. В случае избрания, я могу утверждать однозначно, мистер Трамп будет самым здоровым человеком, когда-либо избранным в президенты», — говорилось в этом документе.

Борнштейн также писал, что у Трампа отлично работает сердечно-сосудистая система, констатировал «изумительно отменное» давление 110/65 и отмечал, что Трамп похудел почти на семь килограммов за год.

«Он продиктовал всю справку. Я ее не писал», — заявил Харольд Борнштейн (англ. яз.).

CNN
В 2015 году Дональду Трампу было 69 лет. Он вступил в должность в 2017 году в возрасте 70 лет — таким образом, Трамп стал самым старым впервые избранным президентом США.
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