Врач рассказал, как Трамп продиктовал ему справку о своей «необычайной физической силе»

Врач Харольд Борнштейн, который в 2015 году написал справку о состоянии здоровья Дональда Трампа, рассказал телеканалу CNN, что сделал это под диктовку самого Трампа.

Штаб Дональда Трампа опубликовал справку в декабре 2015 года, во время президентской кампании. «Он обладает необычайной физической силой и выносливостью. В случае избрания, я могу утверждать однозначно, мистер Трамп будет самым здоровым человеком, когда-либо избранным в президенты», — говорилось в этом документе.

Борнштейн также писал, что у Трампа отлично работает сердечно-сосудистая система, констатировал «изумительно отменное» давление 110/65 и отмечал, что Трамп похудел почти на семь килограммов за год.