Прокуратура предупредила Навального о недопустимости акции 5 мая в Москве
Прокуратура Центрального административного округа Москвы направила Любови Соболь и Алексею Навальному «предостережения» в связи с запланированной на 5 мая акцией на Тверской улице.
Акция, заявителями которой являются Соболь и Навальный, не согласована московской мэрией, напомнила прокуратура.
«Как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорится в сообщении прокуратуры.
Алексей Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга 5 мая на Тверской улице и Манежной площади. Мэрия предложила перенести акцию на окраину Москвы, Навальный отказался.
27 апреля власти сообщили, что согласовали шествие на проспекте Сахарова в районе улицы Маши Порываевой, расположенной за пределами Садового кольца. Навальный заявил, что готов обсуждать только площадки в центре города.
Сторонники Навального планируют 5 мая провести в российских городах «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.
В мае 2012 года после инаугурации Путина на акции, устроенной оппозицией на Болотной площади, произошли столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. После акции было возбуждено несколько десятков уголовных дел о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским, по которым были приговорены более 30 человек.