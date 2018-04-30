Информатор ВАДА Григорий Родченков подал иск против трех российских биатлонисток и Михаила Прохорова

insidethegames
16:00, 30 апреля 2018
Надежный источник

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков давший показания о масштабной системе допинга в российском спорте, подал иск против трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, а также бизнесмена Михаила Прохорова.

Спортсменки ранее подали на Родченкова в американский суд, обвинив его в клевете и потребовав 10 миллионов долларов каждая, а Прохоров объявил, что оплатит издержки, связанные с тяжбой.

Во встречном иске Родченков, как объявили 30 апреля его адвокаты, просит суд признать претензии биатлонисток «фактически и юридически необоснованными по ряду причин». В частности, адвокаты указывают, что показания Родченкова имели большую общественную значимость, а их достоверность неоднократно была подтверждена другими источниками.

Если иск будет удовлетворен судом, отметили адвокаты, Родченков сможет требовать компенсацию и оплату судебных издержек.

«С сегодняшним иском преследуемый становится охотником. Россия и ее марионетки слишком долго настойчиво нападали на доктора Родченкова, последний пример — необоснованный иск, который повторяет клевету Кремля», — заявил адвокат Джим Уолден (англ.яз.).

insidethegames
Григорий Родченков, проживающий в настоящий момент в США, дал показания о масштабной допинговой системе в российском спорте, которая, по его словам, пользовалась поддержкой на государственном уровне. Российские власти признают лишь отдельные нарушения антидопинговых правил, а существование допинговой программы категорически отрицают.
В России Родченкова обвиняют в воспрепятствовании осуществлению правосудия, незаконном обороте сильнодействующих веществ и злоупотреблении должностными полномочиями. Родченков заочно арестован.
Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина, как многие другие российские спортсмены, после повторной проверки были лишены медалей Зимней Олимпиады в Сочи.
Из-за подозрений в допинге российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований, а сборная России не допущена до участия в Зимней Олимпиаде 2018 года. Российские спортсмены выступали на Зимних Играх под олимпийским флагом.

Допинг в спорте и дело Родченкова

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Как правильно путешествовать — планируя или спонтанно?
42 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы