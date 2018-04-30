Информатор ВАДА Григорий Родченков подал иск против трех российских биатлонисток и Михаила Прохорова
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков давший показания о масштабной системе допинга в российском спорте, подал иск против трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, а также бизнесмена Михаила Прохорова.
Спортсменки ранее подали на Родченкова в американский суд, обвинив его в клевете и потребовав 10 миллионов долларов каждая, а Прохоров объявил, что оплатит издержки, связанные с тяжбой.
Во встречном иске Родченков, как объявили 30 апреля его адвокаты, просит суд признать претензии биатлонисток «фактически и юридически необоснованными по ряду причин». В частности, адвокаты указывают, что показания Родченкова имели большую общественную значимость, а их достоверность неоднократно была подтверждена другими источниками.
Если иск будет удовлетворен судом, отметили адвокаты, Родченков сможет требовать компенсацию и оплату судебных издержек.
«С сегодняшним иском преследуемый становится охотником. Россия и ее марионетки слишком долго настойчиво нападали на доктора Родченкова, последний пример — необоснованный иск, который повторяет клевету Кремля», — заявил адвокат Джим Уолден (англ.яз.).