Глава МВД Великобритании ушла в отставку. Ее обвинили в составлении планов по высылке мигрантов

BBC News
06:59, 30 апреля 2018
Надежный источник

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку, сообщает BBC News.

В прошении об отставке, направленном премьер-министру Терезе Мэй, Радд заявила, что «нечаянно ввела в заблуждение» членов парламента относительно плана с целевыми показателями по высылке мигрантов. Бывшая глава МВД подчеркнула, что берет на себя всю ответственность за произошедшее.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, сообщила, что уверена в том, что Радд действовала из благих побуждений, добавив, что понимает ее решение подать в отставку.

Ожидается, что имя преемника Радд в ближайшее время будет объявлено Терезой Мэй, заявившей, что она «глубоко опечалена» отставкой [главы МВД] (англ.яз.).

BBC News
Британские СМИ, в том числе The Guardian и BBC News, в конце апреля сообщили, что у МВД существовали планы по высылке мигрантов из страны, включающие в себя целевые показатели по депортации. МВД Великобритании обвинили в том, что оно высылает мигрантов не на основании законов, а для достижения плановых показателей.
Радд, отставки которой потребовала оппозиция, сначала заявила парламентскому комитету, что у ее ведомства не было никаких планов по числу депортированных, а затем сообщила, что такие документы существовали, но она о них не знала.

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