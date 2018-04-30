Глава МВД Великобритании ушла в отставку. Ее обвинили в составлении планов по высылке мигрантов

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку, сообщает BBC News.

В прошении об отставке, направленном премьер-министру Терезе Мэй, Радд заявила, что «нечаянно ввела в заблуждение» членов парламента относительно плана с целевыми показателями по высылке мигрантов. Бывшая глава МВД подчеркнула, что берет на себя всю ответственность за произошедшее.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, сообщила, что уверена в том, что Радд действовала из благих побуждений, добавив, что понимает ее решение подать в отставку.