В Курской области начали строительство энергоблоков для новой атомной электростанции

В Курской области 29 апреля началось строительство энергоблоков для новой АЭС — она будет называться Курская АЭС-2. Электростанция нужна для того, чтобы заменить Курскую АЭС, введенную в эксплуатацию более 40 лет назад.

Как сообщается в пресс-релизе Росатома, 29 апреля в фундаментную плиту реакторного здания первого энергоблока были уложены первые кубометры бетона. Бетонирование должно быть завершено в июне 2018 года.