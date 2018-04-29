В Курской области начали строительство энергоблоков для новой атомной электростанции
В Курской области 29 апреля началось строительство энергоблоков для новой АЭС — она будет называться Курская АЭС-2. Электростанция нужна для того, чтобы заменить Курскую АЭС, введенную в эксплуатацию более 40 лет назад.
Как сообщается в пресс-релизе Росатома, 29 апреля в фундаментную плиту реакторного здания первого энергоблока были уложены первые кубометры бетона. Бетонирование должно быть завершено в июне 2018 года.
Всего в фундаментную плиту реакторного здания будет уложено более 16 тысяч кубометров самоуплотняющейся бетонной смеси. Бетонирование будет производиться в непрерывном цикле круглосуточно, при постоянном контроле качества смеси.
Формально строительство Курской АЭС-2 началось еще в 2013 году, когда открылась дирекция генподрядчика. В 2014 году на месте АЭС был вырыт первый ковш земли, в 2017-м — армирование фундаментной плиты 1-го энергоблока. Строительство должно быть завершено в 2022 году.
На сайте Росатома среди строящихся атомных электростанций значатся, помимо Курской, Ленинградская АЭС-2, Нововоронежская АЭС-2 и плавучая АЭС «Академик Ломоносов».
Доля АЭС в электровыработке России составляет около 17%; всего в стране действует 10 АЭС. В Росатоме неоднократно утверждали, что хотят увеличить долю атомной энергии приблизительно до 25%.