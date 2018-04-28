В Жуковском готовится к аварийной посадке военный Ил-38. У него не сработала передняя стойка шасси
В подмосковном Жуковском готовится к аварийной посадке военный противолодочный самолет Ил-38, на борту которого находятся летчики-испытатели «Авиакомплекса имени Ильюшина».
У самолета сработала сигнализация о том, что передняя стойка шасси не выпущена.
На борту самолета находятся семь человек.
Ил-38 принадлежит военно-морским силам Индии. В Подмосковье он выполнял плановый полет после штатного технического обслуживания.
Самолет вырабатывает топливо перед посадкой.
Источник агентства «Интерфакс» в авиадиспетчерских службах сообщил: «Срабатывание сигнализации не говорит однозначно о невыпуске шасси. Как ожидается, самолету предстоит пролететь над взлетной полосой для того, чтобы специалисты могли определить визуально, вышло ли шасси. В любом случае, ситуация не является критической, к приему на земле готовы».