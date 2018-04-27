Волгоградская область попросила о переходе в другой часовой пояс

Волгоградская областная дума подготовила и внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о смене часового пояса в регионе.

Сейчас Волгоградская область находится в одном часовом поясе с Москвой. Законопроект предполагает, что регион с 28 октября 2018 года перейдет в часовой пояс «московское время плюс один час».

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что госорганы Волгоградской области получают многочисленные жалобы «на сокращение светового дня, снижение трудовой активности, ухудшение состояния здоровья <…>, а также на рост платежей за потребление электроэнергии».

Переход в другой часовой пояс «позволит создать более безопасные и благоприятные условия труда <…> и сократить объемы потребляемой электроэнергии».

В марте в Волгоградской области прошел референдум, 58,8% участников которого поддержали переход в другой часовой пояс, напомнили авторы законопроекта.