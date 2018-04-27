Волгоградская область попросила о переходе в другой часовой пояс

Госдума РФ
07:09, 27 апреля 2018
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Волгоградская областная дума подготовила и внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о смене часового пояса в регионе.

Сейчас Волгоградская область находится в одном часовом поясе с Москвой. Законопроект предполагает, что регион с 28 октября 2018 года перейдет в часовой пояс «московское время плюс один час».

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что госорганы Волгоградской области получают многочисленные жалобы «на сокращение светового дня, снижение трудовой активности, ухудшение состояния здоровья <…>, а также на рост платежей за потребление электроэнергии».

Переход в другой часовой пояс «позволит создать более безопасные и благоприятные условия труда <…> и сократить объемы потребляемой электроэнергии». 

В марте в Волгоградской области прошел референдум, 58,8% участников которого поддержали переход в другой часовой пояс, напомнили авторы законопроекта.

В 2010 году в России было сокращено число применяющихся часовых поясов — с 11 до 9. В 2011 году был отменен ежегодный переход на зимнее время.
В 2014 году в России вновь стало 11 часовых поясов. Тогда в большинстве регионов часы были переведены на 1 час назад, а в Забайкальском крае и Магаданской области — сразу на два часа назад, что вызвало недовольство многих жителей.
В 2016 году поменяли часовые пояса: республика Алтай, Алтайский и Забайкальский края, Астраханская, Магаданская, Томская, Новосибирская, Саратовская, Сахалинская и Ульяновская области. Необходимость смены часовых они объяснили тем, что после отмены сезонного перевода часов рассвет и закат стали наступать слишком рано, а также неудобствами, связанными с разницей во времени с соседними регионами.

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