«Саратовские авиалинии» пожаловалась на МАК в прокуратуру из-за обвинения в убийстве 71 человека
Сотрудники «Саратовских авиалиний» обратились в прокуратуру и СК с жалобой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК) из-за заявлений авиационного эксперта Олега Буленкова, якобы обвинившего компанию в убийстве 71 человека.
Как следует из заявления «Саратовских авиалиний», Буленков сделал это заявление, обратившись в компанию для проведении проверки и «представляя интересы» МАК.
В МАК заявили, что Олег Буленков — вице-президент Профсоюза летного состава России и не является сотрудником организациии. «МАК не давал полномочий этому человеку давать какие-либо комментарии от лица комитета», — сказано в заявлении.
Олег Буленков упоминался в СМИ как член комиссии МАК по расследованию крушения Ан-148. В сюжете телеканала НТВ о катастрофе он заявлял, говоря о безопасности полетов, что «руководителям компании все равно»; из ролика неясно, говорил ли он конкретно о «Саратовских авиалиниях».
Как рассказали ТАСС в Саратовской областной прокуратуре на транспорте, данное обращение действительно поступало в надзорное ведомство. «В Саратовскую транспортную прокуратуру поступило обращение от „Саратовских авиалиний“, которое в части доводов о клевете было направлено в Приволжское ЛУ МВД РФ на транспорте», — подчеркнул собеседник агентства.