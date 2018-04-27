«Саратовские авиалинии» пожаловалась на МАК в прокуратуру из-за обвинения в убийстве 71 человека

ТАСС
20:26, 27 апреля 2018
Надежный источник

Сотрудники «Саратовских авиалиний» обратились в прокуратуру и СК с жалобой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК) из-за заявлений авиационного эксперта Олега Буленкова, якобы обвинившего компанию в убийстве 71 человека.

Как следует из заявления «Саратовских авиалиний», Буленков сделал это заявление, обратившись в компанию для проведении проверки и «представляя интересы» МАК.

В МАК заявили, что Олег Буленков — вице-президент Профсоюза летного состава России и не является сотрудником организациии. «МАК не давал полномочий этому человеку давать какие-либо комментарии от лица комитета», — сказано в заявлении.

Олег Буленков упоминался в СМИ как член комиссии МАК по расследованию крушения Ан-148. В сюжете телеканала НТВ о катастрофе он заявлял, говоря о безопасности полетов, что «руководителям компании все равно»; из ролика неясно, говорил ли он конкретно о «Саратовских авиалиниях».

Как рассказали ТАСС в Саратовской областной прокуратуре на транспорте, данное обращение действительно поступало в надзорное ведомство. «В Саратовскую транспортную прокуратуру поступило обращение от „Саратовских авиалиний“, которое в части доводов о клевете было направлено в Приволжское ЛУ МВД РФ на транспорте», — подчеркнул собеседник агентства.

ТАСС
11 февраля пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Московской области. На борту находился 71 человек, все они погибли. Причиной крушения могло стать обледенение датчиков скорости самолета.
В начале апреля дочь одной из погибших Юлия Синицына рассказала, что останки жертв до сих пор не убраны с места катастрофы.

Крушение Ан-148

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