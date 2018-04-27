«Саратовские авиалинии» пожаловалась на МАК в прокуратуру из-за обвинения в убийстве 71 человека

Сотрудники «Саратовских авиалиний» обратились в прокуратуру и СК с жалобой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК) из-за заявлений авиационного эксперта Олега Буленкова, якобы обвинившего компанию в убийстве 71 человека.

Как следует из заявления «Саратовских авиалиний», Буленков сделал это заявление, обратившись в компанию для проведении проверки и «представляя интересы» МАК.

В МАК заявили, что Олег Буленков — вице-президент Профсоюза летного состава России и не является сотрудником организациии. «МАК не давал полномочий этому человеку давать какие-либо комментарии от лица комитета», — сказано в заявлении.

Олег Буленков упоминался в СМИ как член комиссии МАК по расследованию крушения Ан-148. В сюжете телеканала НТВ о катастрофе он заявлял, говоря о безопасности полетов, что «руководителям компании все равно»; из ролика неясно, говорил ли он конкретно о «Саратовских авиалиниях».