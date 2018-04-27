Навальный отказался от предложения мэрии перенести акцию 5 мая с Тверской на проспект Сахарова

Он добавил, что намерен провести акцию на Тверской, как и планировалось изначально.

«Направили в мэрию письмо, что их „согласование“ — это провокация и нарушение наших прав. Любые компромиссы могут быть вокруг площадок в центре города», — написал Навальный в твиттере.

По словам политика, городские власти согласовали проведение шествия за пределами Садового кольца и с маршрутом продолжительностью 350 метров.

Алексей Навальный отказался проводить акцию 5 мая на проспекте Сахарова в районе улицы Маши Порываевой, как предложила московская мэрия.

Алексей Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга 5 мая на Тверской улице и Манежной площади, уточнив, что его сторонники «готовы рассматривать [другие] приемлемые варианты в центре города».

Мэрия отказала Навальном в проведении акции на Тверской, предложив место на окраине города. В ответ политик заявил, что все равно выведет своих сторонников в центр.

После этого мэрия заявила о готовности обсудить проведение акции на проспекте Сахарова. 27 апреля власти сообщили , что согласовали шествие в районе улицы Маши Порываевой, которая расположена за пределами Садового кольца.

Сторонники Навального собираются 5 мая провести в ряде российских городов протестные акции «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

После инаугурации Путина в 2012 году на Болотной площади в Москве прошла акция, в результате которой более 30 человек были осуждены по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским.