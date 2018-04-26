В Туле из-за сильного ветра прервано электроснабжение
В Туле и трех районах Тульской области из-за сильного ветра нарушено электроснабжение, сообщило управление МЧС по региону.
Сигнал о частичном отключении электроснабжения в четырех муниципальных образованиях Тульской области — городском округе Тула, Алексинском, Суворовском и Щекинском районах — поступил около 17:00 мск.
«Количество населенных пунктов и жителей, попавших в зону отключения электроэнергии, уточняется», — сообщили «Интерфаксу» в региональном МЧС.
На территории Тульской области днем 26 апреля было объявлено предупреждение об усилении западного ветра до 13-18 метров в секунду.
На место происшествия выехали бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.