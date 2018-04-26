В Белоруссии «тунеядцев» лишили льгот на горячую воду, газ и отопление

Совет министров Белоруссии
16:44, 26 апреля 2018
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Трудоспособные, но не работающие жители Белоруссии будут возмещать 100% стоимости таких услуг ЖКХ, как горячая вода, отопление и газ (при наличии газовых котлов). Об этом говорится в постановлении белорусского правительства от 24 апреля.

Согласно документу, оплачивать по полным тарифам горячую воду «тунеядцы» начнут с 1 января 2019 года, газ и отопление — с 1 октября 2019 года.

По данным белорусского правительства, в 2017 году жители страны возмещали 70% реальной стоимости жилищно-коммунальных услуг; ожидается, что в 2018 году цифра достигнет 76%. При этом уровень возмещения по отдельным услугам отличается; например, за электроснабжение белорусы платят 80% реальной стоимости, за отопление — только 20%.

25 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «О содействии занятости населения». Этот документ заменил декрет 2015 года, который обязал всех белорусов, работающих меньше 183 дней в году, платить специальный налог и был назван «декретом о тунеядцах».
По новым правилам в разряд тунеядцев попадают люди трудоспособного возраста, которые не учатся, не работают по контракту, не занимаются предпринимательской, ремесленнической или другими видами деятельности и при этом не стоят на учете как безработные.
Новый декрет отменил налог для «тунеядцев» и ввел вместо него обязанность оплачивать полную стоимость услуг ЖКХ (в Белоруссии они частично субсидируются государством). Однако раньше не было известно, льгот на какие услуги лишатся «тунеядцы».

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