Россия отправила в Сирию дополнительные ЗРК «Панцирь»
Россия доставила в Сирию дополнительную партию зенитных ракетных комплексов «Панцирь», пишет «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатический источник.
По словам собеседника издания, ЗРК «Панцирь» прибыли в сирийский Тартус, где расположена база ВМФ России, «на прошлой неделе».
Источник «Коммерсанта» предположил, что посол Сирии в России, заявивший накануне о поставке в страну комплексов С-300, имел в виду ЗРК «Панцирь». Ранее поставку С-300 в Сирию опровергли источники «Интерфакса» и ТАСС.
Несмотря на сделанные ранее заявления о готовности передать Дамаску дальнобойные зенитные ракетные комплексы С-300, их пока на территории Сирии нет, говорит военно-дипломатический источник «Ъ».