Россия отправила в Сирию дополнительные ЗРК «Панцирь»

Коммерсант
06:06, 26 апреля 2018
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Россия доставила в Сирию дополнительную партию зенитных ракетных комплексов «Панцирь», пишет «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам собеседника издания, ЗРК «Панцирь» прибыли в сирийский Тартус, где расположена база ВМФ России, «на прошлой неделе».

Источник «Коммерсанта» предположил, что посол Сирии в России, заявивший накануне о поставке в страну комплексов С-300, имел в виду ЗРК «Панцирь». Ранее поставку С-300 в Сирию опровергли источники «Интерфакса» и ТАСС.

Несмотря на сделанные ранее заявления о готовности передать Дамаску дальнобойные зенитные ракетные комплексы С-300, их пока на территории Сирии нет, говорит военно-дипломатический источник «Ъ».

Коммерсант
«Панцирь» — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс с модификациями для наземного и морского базирования. Он предназначен для ближнего прикрытия объектов, а также может использоваться в составе ПВО большей дальности.
14 апреля США и их союзники нанесли ракетные удары по целям в Сирии в ответ на применение химического оружия правительственными войсками в провинции Восточная Гута. Власти Сирии и Россия отрицают как сам факт наличия у режима Башара Асада химического оружия, так и его применение в Восточной Гуте.
После ракетного удара Минобороны России заявило, что сирийская система ПВО успешно перехватила большинство ракет. Пентагон это отрицает.
Минобороны РФ заявило, что готово вернуться к обсуждению вопроса о поставках в Сирию С-300, категорически против которых выступает Израиль. Оборонное ведомство Израиля, в свою очередь, пообещало, что уничтожит сирийские С-300, если они будут нести угрозу военной авиации страны.
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