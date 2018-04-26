Петербургские «Динамо» и «СКА-Нева» сыграли самый длинный матч в истории российского хоккея. Игра продолжалась семь часов

Интерфакс
07:13, 26 апреля 2018
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Матч между петербургскими командами «Динамо» и «СКА-Нева», прошедший 25 апреля в рамках финальной серии Кубка Петрова Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), стал самым продолжительным в истории российского хоккея.

Как сообщается на сайте ВХЛ, команды провели на льду 163 минуты 36 секунд чистого времени. Сам матч, с учетом перерывов и пауз по ходу игры, продолжался ровно семь часов.

Больше всего времени на льду провел защитник «СКА-Невы» Егор Рыков — 61 минуту 19 секунд.

Игра закончилась поздней ночью со счетом 4:3 в пользу «Ска-Невы», когда нападающий Святослав Гребенщиков забросил победную шайбу в шестом овертайме.

После пяти матчей счет в серии плей-офф стал 3:2 в пользу «Динамо». Шестой матч между командами состоится 27 апреля.

«Динамо» СПб — «СКА-Нева» СПб. Финал. Игра #5
Высшая хоккейная лига

Трансляция матча на канале ВХЛ в YouTube растянулась почти на 7 с половиной часов; на картинке можно увидеть уснувших (в том числе — в положении «лежа») зрителей. Всего же игру, прошедшую в петербургском СК «Юбилейный», посетили, по данным ВХЛ, 5176 зрителей.

Интерфакс
Высшая хоккейная лига является вторым по силе чемпионатом в России после Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Рекорд по продолжительности матча в КХЛ был установлен 23 марта 2018 года в игре между московским ЦСКА и финским «Йокеритом». Тогда в пятом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина-2018 команды провели на льду 142 минуты 9 секунд.
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