Петербургские «Динамо» и «СКА-Нева» сыграли самый длинный матч в истории российского хоккея. Игра продолжалась семь часов

Матч между петербургскими командами «Динамо» и «СКА-Нева», прошедший 25 апреля в рамках финальной серии Кубка Петрова Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), стал самым продолжительным в истории российского хоккея.

Как сообщается на сайте ВХЛ, команды провели на льду 163 минуты 36 секунд чистого времени. Сам матч, с учетом перерывов и пауз по ходу игры, продолжался ровно семь часов.

Больше всего времени на льду провел защитник «СКА-Невы» Егор Рыков — 61 минуту 19 секунд.

Игра закончилась поздней ночью со счетом 4:3 в пользу «Ска-Невы», когда нападающий Святослав Гребенщиков забросил победную шайбу в шестом овертайме.

После пяти матчей счет в серии плей-офф стал 3:2 в пользу «Динамо». Шестой матч между командами состоится 27 апреля.