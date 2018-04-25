СК отказался возбудить дело в связи со смертью сотрудника таганрогского завода. Его мать заявила, что он отравился таллием

Кроме того, Следственный комитет отказался расследовать дело о массовом отравлении таллием и передал его в УВД Таганрога, сообщил Попков.

В Таганроге Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело по факту смерти слесаря местного авиазавода Максима Терещенко. Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат правозащитной группы «Агора» Александр Попков, представляющий интересы пятерых сотрудников завода, пострадавших от отравления таллием.

Слесарь авиазавода в Таганроге Максим Терещенко умер в декабре 2017 года от отека головного мозга. Мать Терещенко обратилась в городскую прокуратуру; они считает, что смерть ее сына связана с отравлением таллием. В медицинских документах Терещенко нет подтверждений этой версии. Также ее опроверг мэр Таганрога Андрей Лисицкий.

В конце 2017 года сотрудники таганрогского авиазавода стали жаловаться на боли и потерю волос. В марте руководство предприятия признало факт массового отравления таллием на заводе. По словам директора, причиной стал бытовой конфликт. На самом заводе таллий не используется.

После отравления полиция возбудила дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Пострадавшие сотрудники добиваются его переквалификации на статьи о халатности или умышленном убийстве (доказанных случаев смерти от таллия среди сотрудников авиазавода нет).

В начале апреля по делу об отравлении был задержан инженер предприятия Владислав Шульга. По версии следствия, он подсыпал таллий в кулер с водой для сотрудников, чтобы отомстить юристу Сагилю Махмудову. Осенью 2017 года Шульга лишился прав после того, как на своей машине задел зеркало автомобиля Махмудова.