«Реал» обыграл «Баварию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» победил в гостях «Баварию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 2:1. Первым в первом тайме забил полузащитник немецкого клуба Йозуа Киммих. Затем Марсело сравнял счет, а Марко Асенсио вывел «Реал» вперед.
🏁 FT: @FCBayernEN 1-2 #RealMadrid— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) April 25, 2018
(Kimmich 28'; @MarceloM12 44', @marcoasensio10 57')#Emirates | #APorLa13 pic.twitter.com/RLISF5HTId
Накануне «Ливерпуль» победил «Рому» со счетом 5:2. Ответные матчи пройдут 1-2 мая.«Реал» — победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов. Это единственный клуб, которому удалось выиграть этот турнир два раза подряд.