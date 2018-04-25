При наезде на пешеходов в Торонто пострадала 90-летняя россиянка

По сообщению посольства, она находится в стабильном состоянии и ее семья рассчитывает на «скорую выписку».

При наезде на пешеходов в Торонто 23 апреля пострадала 90-летняя гражданка России и Канады Александра Кожевникова, сообщило посольство России в Канаде.

23 апреля 25-летний студент Алек Минассиан за рулем фургона сбил прохожих на улице в Торонто. 10 человек погибли, еще 14 получили травмы.

Минассиана удалось задержать, ему предъявлены обвинения. Точной информации о его мотивах нет.

Перед атакой в его фейсбуке появился пост с упоминанием сетевого сообщества людей, жалующихся на невозможность вступить в половые отношения («incels»), а также американского убийцы Эллиота Роджера, который признавался в женоненавистничестве.