При наезде на пешеходов в Торонто пострадала 90-летняя россиянка

Посольство России в Канаде
19:49, 25 апреля 2018
Надежный источник

При наезде на пешеходов в Торонто 23 апреля пострадала 90-летняя гражданка России и Канады Александра Кожевникова, сообщило посольство России в Канаде.

По сообщению посольства, она находится в стабильном состоянии и ее семья рассчитывает на «скорую выписку».

К сожалению, 90-летняя россиянка А. С. Кожевникова, живущая в Канаде, пострадала при атаке в Торонто. Она в больнице. Российские консулы на связи с ее семьей и внимательно следят а ситуацией. Мы желаем Александре Степановне быстрого выздоровления.
23 апреля 25-летний студент Алек Минассиан за рулем фургона сбил прохожих на улице в Торонто. 10 человек погибли, еще 14 получили травмы.
Минассиана удалось задержать, ему предъявлены обвинения. Точной информации о его мотивах нет.
Перед атакой в его фейсбуке появился пост с упоминанием сетевого сообщества людей, жалующихся на невозможность вступить в половые отношения («incels»), а также американского убийцы Эллиота Роджера, который признавался в женоненавистничестве.

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