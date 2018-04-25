Московский торговый центр «Персей для детей» закрыли на три месяца после пожара

Измайловский суд Москвы закрыл на 90 суток торговый центр «Персей для детей», в котором 4 апреля произошел пожар. Это было сделано в рамках обеспечительных мер по иску прокуратуры, которая добивается закрытия ТЦ до устранения нарушений пожарной безопасности.

4 апреля в торговом центре «Персей для детей» загорелся склад ткацкой фабрики, у которой комплекс арендует часть этажей. По версии МЧС, причиной стала неисправность светильника. В результате погиб сотрудник фабрики.

При тушении пожара также пострадали пятеро сотрудников МЧС. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить компенсации пожарным и родственникам погибшего.