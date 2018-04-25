McKinsey: проведение чемпионата мира по футболу увеличит российский ВВП на 1%

Чемпионат мира по футболу увеличит российский валовый внутренний продукт на 1% за счет вложения средств в подготовку и проведение мероприятия. Об этом со ссылкой на предварительные итоги исследования McKinsey пишут «Ведомости».

По оценке экспертов, за все время подготовки к чемпионату с 2013 года прирост ВВП составил около 820 миллиардов рублей — 0,9% от годового показателя 2017 года.

Уже после проведения чемпионата его ежегодный вклад в ВВП оценивается в 120-180 миллиардов рублей за счет эксплуатации инфраструктуры и увеличения туристического потока.