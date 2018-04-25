McKinsey: проведение чемпионата мира по футболу увеличит российский ВВП на 1%
Чемпионат мира по футболу увеличит российский валовый внутренний продукт на 1% за счет вложения средств в подготовку и проведение мероприятия. Об этом со ссылкой на предварительные итоги исследования McKinsey пишут «Ведомости».
По оценке экспертов, за все время подготовки к чемпионату с 2013 года прирост ВВП составил около 820 миллиардов рублей — 0,9% от годового показателя 2017 года.
Уже после проведения чемпионата его ежегодный вклад в ВВП оценивается в 120-180 миллиардов рублей за счет эксплуатации инфраструктуры и увеличения туристического потока.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не разделяет оптимизма консультантов: «Предполагается, что мы строим инфраструктуру, на которой будем поднимать турпотоки, в преддверии Олимпиады-2014 высказывались примерно такие же соображения. Но, судя по платежному балансу, экспорт услуг в 2013 г. составлял $70 млрд, из них транспортные услуги и поездки — т. е. туризм — составили $33 млрд, а в 2017 г. было соответственно $58 млрд и $29 млрд. Это говорит о том, что, если общая экономическая политика не направлена на дальнейшее открытие экономики, воспользоваться новой инфраструктурой не получается. Поэтому не факт, что ЧМ-2018 даст значительный мультипликативный эффект».