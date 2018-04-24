Совладелец крупнейшего производителя титана назвал авторов законопроекта о санкциях против США «вредителями»

Совладелец крупнейшего в мире производителя титана — корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков заявил РБК, что закон о санкциях против США, находящийся на рассмотрении в Госдуме, подготовлен «вредителями».

«Поддержка собственного производителя и возможность выхода на новые рынки всегда приветствуется. И только у нас некоторые порывы отдельных товарищей направлены на то, чтобы это ограничить. На мой взгляд, это странно. Вопрос: это вредитель от недостатка ума или вредитель, потому что вредитель?» — заявил Шелков.

Законопроект о санкциях против США, добавил он, сырой и «требует доработки и размышлений».