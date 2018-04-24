Совладелец крупнейшего производителя титана назвал авторов законопроекта о санкциях против США «вредителями»

РБК
06:28, 24 апреля 2018
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Совладелец крупнейшего в мире производителя титана — корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков заявил РБК, что закон о санкциях против США, находящийся на рассмотрении в Госдуме, подготовлен «вредителями».

«Поддержка собственного производителя и возможность выхода на новые рынки всегда приветствуется. И только у нас некоторые порывы отдельных товарищей направлены на то, чтобы это ограничить. На мой взгляд, это странно. Вопрос: это вредитель от недостатка ума или вредитель, потому что вредитель?» — заявил Шелков.

Законопроект о санкциях против США, добавил он, сырой и «требует доработки и размышлений».

По словам бизнесмена, никто из Госдумы не обсуждал с руководством «ВСМПО-Ависма» распространение антисанкций на титановую промышленность. При этом сейчас у корпорации «очень хорошие отношения» с большинством западных партнеров, включая Boeing и Airbus, уточнил он.

РБК
Производитель титана «ВСМПО-Ависма» более 70% своей продукции поставляет на экспорт, в том числе американской авиастроительной корпорации Boeing и европейской Airbus.
Михаил Шелков владеет 65,3% акций корпорации «ВСМПО-Ависма». 25% плюс одна акция компании принадлежат «Ростеху».
Проект закона о санкциях против США предусматривает, в числе прочего, возможность прекращения сотрудничества в области авиастроения и запрет на экспорт титана.
Законопроект, предлагающий позволить правительству и президенту России вводить санкции против США и союзников в ответ на «недружественные действия», был внесен в Госдуму 13 апреля спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций. Это было сделано вскоре после того, как США расширили санкционный список, добавив в него несколько крупных российских бизнесменов, в том числе Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску.
Рассмотрение законопроекта о санкциях против США в первом чтении намечено в Госдуме на середину мая.

Законопроект о санкциях против США и новые американские санкции

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