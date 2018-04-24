Россия сообщила об уничтожении «малоразмерных воздушных целей» около авиабазы в Сирии

Цели были обнаружены «на удалении от аэродрома» с наступлением темноты 24 апреля.

Силы противовоздушной обороны на российской военной базе Хмеймим в Сирии уничтожили «малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности», сообщил представитель базы.

В январе Минобороны подтвердило совершение атаки на российскую базу Хмеймим с помощью дронов. Тогда ведомство заявило , что использованные при атаке инженерные решения могли быть получены боевиками «только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением».

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по ряду правительственных объектов в Сирии, предположительно использовавшихся для химических атак.

Россия участвует в боевых действиях в Сирии на стороне правительства. Официальной целью операции является помощь Дамаску в борьбе с терроризмом.