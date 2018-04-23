Южная Корея приостановила трансляцию пропаганды на границе с КНДР

Южная Корея в понедельник приостановила пропагандистские трансляции на границе с КНДР. Такое решение, объявило южнокорейское Минобороны, было принято в преддверии встречи лидеров двух Корей.

Планируется ли возобновить вещание после саммита, в Минобороны уточнять не стали.

Трансляция пропаганды на границе с КНДР, отмечает Reuters, была прервана Южной Кореей впервые за более чем два года.

КНДР также ведет пропагандистское вещание со своей стороны границы. Будет ли оно прервано на время саммита, южнокорейская сторона предположить затруднилась.