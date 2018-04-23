В России закроются онлайн-магазины Otto и Quelle

Онлайн-магазины одежды и товаров для дома Otto и Quelle закроют свои российские подразделения. Об этом объявила немецкая Otto Group, владеющая торговыми площадками.

Такое решение объясняют отказом ото всех площадок, кроме немецкоязычных. При этом в России продолжится развитие брендов компании: Bonprix, Witt и eSolutions.

По словам партнера Data Insight Бориса Овчинникова, Quelle и Otto отставали от лидеров своего сегмента — Wildberries и Lamoda. В 2017 году магазины Otto Group показали рост продаж 4%, тогда как их конкуренты — 40%.