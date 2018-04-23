В России закроются онлайн-магазины Otto и Quelle
Онлайн-магазины одежды и товаров для дома Otto и Quelle закроют свои российские подразделения. Об этом объявила немецкая Otto Group, владеющая торговыми площадками.
Такое решение объясняют отказом ото всех площадок, кроме немецкоязычных. При этом в России продолжится развитие брендов компании: Bonprix, Witt и eSolutions.
По словам партнера Data Insight Бориса Овчинникова, Quelle и Otto отставали от лидеров своего сегмента — Wildberries и Lamoda. В 2017 году магазины Otto Group показали рост продаж 4%, тогда как их конкуренты — 40%.
Немецкая Otto Group объявила, что закрывает российские онлайн-магазины Quelle и Otto. Это делается «в соответствии с глобальной стратегией Otto Group», сообщил «Ъ» гендиректор Otto Group Russia Мартин Ширер. Otto Group сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран, не исключая, что в среднесрочной перспективе площадка может выйти на международный уровень. Маркетплейсы в других странах закрываются.