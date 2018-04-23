На митинге оппозиции в Ереване умер человек
Один человек умер и один пострадал на митинге оппозиции в Ереване 23 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Армении.
На митинге умер 36-летний мужчина, у которого была сердечная недостаточность. После ухудшения состояния его госпитализировали, но реанимационные работы не дали результатов, сообщили в Минздраве.
Пострадавшим оказался подросток, который во время митинга потерял сознание и упал, получив повреждения в области глаза.
В Минздраве также сообщили, что в больницах Еревана продолжают оставаться семь человек, пострадавших во время массовых беспорядков в Ереване.
23 апреля жители Еревана вышли на улицы, чтобы отпраздновать отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, избранного главой правительства неделю назад. До этого он 10 лет был президентом.
Митинги против избрания Саргсяна премьером проходили в Ереване с 13 апреля. Самый масштабный из них состоялся 22 апреля; по разным оценкам, на нем собрались от 35 до 160 тысяч человек.