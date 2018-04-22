Умер американский актер Верн Тройер. Он играл в фильмах про Остина Пауэрса и Гарри Поттера

В США в возрасте 49 лет умер актер и стендап-комик Верн Тройер. Об этом родственники Тройера сообщили на его страницах в соцсетях.

It is with great sadness and incredibly heavy hearts to write that Verne passed away today. Verne was an extremely... Опубликовано Verne J Troyer 21 апреля 2018 г.

В сообщении не названа причина смерти актера, но отмечается, что «депрессия и суицид — очень серьезные проблемы».

Тройер долгое время боролся с алкогольной зависимостью, о чем сам рассказывал в инстаграме в 2017 году. По данным американского издания TMZ, незадолго до смерти актер был госпитализирован из-за отравления алкоголем.