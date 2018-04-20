Сроки запуска движения грузовиков по Крымскому мосту оказались под угрозой срыва

Запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту, намеченный на осень, может быть отложен из-за срыва контракта по обеспечению транспортной безопасности, пишет «Коммерсант».

Контракт по обеспечению транспортной безопасности автомобильной части моста заключен с управлением ведомственной охраны (УВО) Минтранса. Сумма контракта — 4,5 миллиарда рублей.

Предполагалось, что до 30 апреля 2018 года исполнитель спроектирует и построит инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности самого моста и подъездов к ним.

Однако проект, по состоянию на 20 апреля, все еще не получил одобрение Главгосэкспертизы. В результате основные работы до сих пор не начаты, что означает, сообщили источник «Коммерсанта», что грузовое движение по мосту будет блокировано.

В Минтрансе и Росавтодоре «Коммерсанту» заявили, что открыть движение грузового транспорта по мосту по-прежнему планируется осенью, а безопасность транспорта к тому моменту будет обеспечена в полном объеме.

Комментарии УВО Минтранса и подведомственного Росавтодору ФКУ «Упрдор „Тамань“» — госзаказчику работ по транспортной безопасности изданию получить не удалось.