Противники премьер-министра блокируют дороги в Ереване. Акцию поддержали дальнобойщики, задержаны 183 человека

Кавказский узел
11:54, 20 апреля 2018
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Обновление. Число задержанных в Ереване увеличилось до 183 человек.

Участники массовых акций против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра с утра 20 апреля начали перекрывать дороги в Ереване.

К акции присоединились дальнобойщики — они остановили три фуры на одном из перекрестков.

Полиция Армении, по официальной информации, задержала 166 человек.

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Три водителя грузовых машин остановили на Киевском мосту свои фуры и присоединились к демонстрантом, которые во главе с депутатом Николом Пашиняном перекрыли перекресток Алабян — Киевян. Полиция пригрозила водителям задержанием и призвала их убрать фуры с дороги. Однако активисты окружили водителей и не дали полицейским приблизиться к ним.

Кавказский узел
Акции против избрания Сержа Саргсяна на пост премьер-министра продолжаются в Ереване около недели.
Серж Саргсян с 2008 года в течение 10 лет был президентом Армении. В 2015 году в стране произошла конституционная реформа: премьер-министр получил расширенные полномочия, а президенту оставили в основном представительские функции.
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