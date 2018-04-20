Противники премьер-министра блокируют дороги в Ереване. Акцию поддержали дальнобойщики, задержаны 183 человека
Обновление. Число задержанных в Ереване увеличилось до 183 человек.
Участники массовых акций против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра с утра 20 апреля начали перекрывать дороги в Ереване.
К акции присоединились дальнобойщики — они остановили три фуры на одном из перекрестков.
Полиция Армении, по официальной информации, задержала 166 человек.
Три водителя грузовых машин остановили на Киевском мосту свои фуры и присоединились к демонстрантом, которые во главе с депутатом Николом Пашиняном перекрыли перекресток Алабян — Киевян. Полиция пригрозила водителям задержанием и призвала их убрать фуры с дороги. Однако активисты окружили водителей и не дали полицейским приблизиться к ним.