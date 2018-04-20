Противники премьер-министра блокируют дороги в Ереване. Акцию поддержали дальнобойщики, задержаны 183 человека

Три водителя грузовых машин остановили на Киевском мосту свои фуры и присоединились к демонстрантом, которые во главе с депутатом Николом Пашиняном перекрыли перекресток Алабян — Киевян. Полиция пригрозила водителям задержанием и призвала их убрать фуры с дороги. Однако активисты окружили водителей и не дали полицейским приблизиться к ним.