В Самаре осудили сторонников ИГ. За подготовку терактов в Москве и Петербурге они получили от 12 до 16 лет колонии
Приволжский окружной военный суд Самары вынес приговор семерым сторонникам террористической организации «Исламское государство», сообщает «Интерфакс».
Подсудимые, являющиеся гражданами России и стран Центральной Азии, были признаны виновными в организации террористического сообщества, изготовлении оружия и хранении взрывчатых веществ.
Двое участников бандгруппы — Фарух Джумаев и Равшан Каримов — были приговорены к 16 годам колонии строгого режима. Остальные пятеро — Камил и Казим Абдулажановы, Ильхом Кадыралиев, Аброрбек Карим-Ахунов и Наманджон Хурулбаев — получили по 12 лет тюремного заключения. Кроме того, все осужденные приговорены к штрафу в 350 тысяч рублей. Подсудимые своей вины не признали.
Группа сторонников ИГ была задержана сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге 7 февраля 2016 года. Задержанные были обвинены в подготовке терактов в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. При обысках по адресам проживания задержанных была обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, гранаты и литература экстремистской направленности.