Мэрия Москвы отказалась верить в первые 10-балльные пробки по версии «Яндекса»

Центр организации дорожного движения мэрии Москвы объявил, что данные «Яндекс.Пробок» о загруженности улиц на 10 баллов вечером 18 апреля не отражают реальную картину.

По мнению мэрии, средняя скорость в вечерний час пик составляла 23 километра в час, что соответствует только 9 баллам. Движение было осложнено дождем и дорожными работами в центре города.

Вечером 18 апреля «Яндекс.Пробки» сообщили, что загруженность дорог достигла максимальной отметки впервые в 2018 году и продержалась в таком состоянии 15 минут. В частности, замкнулась пробка на внешней стороне Садового кольца.

МЧС 18 апреля также выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий: сильном дожде и ветре.