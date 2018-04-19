Клиенты российских банков пожаловались на двойное списание средств

ТАСС
13:40, 19 апреля 2018
Надежный источник

Клиенты нескольких российских банков столкнулись с двойным списанием средств. В частности жалобы на двойное списание поступали от клиентов «Открытия», сообщили ТАСС в колл-центре банка.

По словам представителей «Открытия», один из банков — участников платежной системы MasterCard допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков.

С двойным списанием средств, сообщили в колл-центре, столкнулись клиенты, совершавшие покупки в торговых точках или снимавшие наличные в банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим ошибку.

У клиентов «Открытия», подчеркнули в банке, объем двойного списания средств незначительный. Однако с учетом того, что ошибка затронула и другие банки, добавили в «Открытии», общая сумма транзакций может быть больше.

По данным агентства, среди других банков, чьи клиенты столкнулись с двойным списанием средств, «Русский стандарт».

Источники ТАСС сообщили, что речь идет о техническом сбое в процессинге банка «Зенит», который произошел 16 апреля. С двойным списанием, по их словам, могут столкнуться держатели карт других банков, выполнявшие в этот день операции через терминалы или банкоматы «Зенита».

Комментарий банка «Зенит» на момент подготовки материала получен не был. 

ТАСС
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