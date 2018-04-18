«Коммерсант» сообщил о ранении российского офицера в сирийском городе Дума. Минобороны это опровергает

Коммерсант
15:20, 18 апреля 2018
Требует подтверждения
Обновление. Российский Центр примирения враждующих сторон заявил, что 17 апреля в Думе был ранен сирийский сотрудник службы безопасности. «Российских военнослужащих на месте инцидента не было», — сообщили «Интерфаксу» в центре.

В сирийской Думе 17 апреля получил ранения российский офицер, сопровождавший сотрудников службы безопасности ООН, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Дамаске.

По данным издания, сотрудники ООН должны были оценить, безопасен ли приезд в Думу для экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые должны провести там расследование предполагаемой химической атаки. Из-за ранения россиянина расследование отложено (на какой срок, «Коммерсант» не сообщает).

Ранее об отсрочке расследования ОЗХО со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По данным правозащитников, 7 апреля в сирийской Думе произошла химическая атака, предположительно, с использованием зарина и хлора. В результате погибли 70 человек и пострадали еще 500, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Западные страны обвинили в применении химического оружия сирийского президента Башара Асада. Ночью 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по нескольким объектам в Сирии, которые, по их данным, являются частью сирийской программы химического оружия.
Сирия и Россия отрицают применение химического оружия в Думе. Минобороны РФ заявили, что сообщения об атаке распространялись при участии Великобритании, чтобы «спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии».
В Дамаск 14 апреля прибыла группа экспертов ОЗХО для расследования предполагаемой химической атаки. Они должны были начать работу 16 апреля, но она была отложена из-за трудностей с доступом в Думу. Следующим сроком было названо 18 апреля.
США неоднократно заявляли, что Россия может специально помешать работе экспертов ОЗХО в Думе. Власти РФ утверждают, что не будут препятствовать расследованию.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Турчак против Володина. Кто контролирует «Единую Россию»
24 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы