«Коммерсант» сообщил о ранении российского офицера в сирийском городе Дума. Минобороны это опровергает

Ранее об отсрочке расследования ОЗХО со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По данным издания, сотрудники ООН должны были оценить, безопасен ли приезд в Думу для экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые должны провести там расследование предполагаемой химической атаки. Из-за ранения россиянина расследование отложено (на какой срок, «Коммерсант» не сообщает).

В сирийской Думе 17 апреля получил ранения российский офицер, сопровождавший сотрудников службы безопасности ООН, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Дамаске.

По данным правозащитников, 7 апреля в сирийской Думе произошла химическая атака, предположительно, с использованием зарина и хлора. В результате погибли 70 человек и пострадали еще 500, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Западные страны обвинили в применении химического оружия сирийского президента Башара Асада. Ночью 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по нескольким объектам в Сирии, которые, по их данным, являются частью сирийской программы химического оружия.

Сирия и Россия отрицают применение химического оружия в Думе. Минобороны РФ заявили, что сообщения об атаке распространялись при участии Великобритании, чтобы «спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии».

В Дамаск 14 апреля прибыла группа экспертов ОЗХО для расследования предполагаемой химической атаки. Они должны были начать работу 16 апреля, но она была отложена из-за трудностей с доступом в Думу. Следующим сроком было названо 18 апреля.

США неоднократно заявляли, что Россия может специально помешать работе экспертов ОЗХО в Думе. Власти РФ утверждают, что не будут препятствовать расследованию.