Центризбирком: на выборах президента больше одного раза могли проголосовать 677 человек
На выборах президента России в марте 2018 года более одного раза, по предварительным данным, могли проголосовать 677 человек. Об этом на заседании 18 апреля заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.
Чтобы проверить возможные факты повторного голосования ЦИК организует перепроверку списков избирателей — для этого мешки с документацией будут вскрыты в 78 российских регионах.
Глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что комиссия обратилась в МВД и Следственный комитет для проведения ведомствами собственной проверки.
ЦИК также намерен обратиться в суд о защите чести и достоинства в связи с публикациями в СМИ о масштабных фальсификациях, заявила Памфилова. Против каких СМИ будут поданы иски, она не сказала.
18 марта во время президентских выборах в России впервые на федеральном уровне применялась система голосования по месту нахождения — она пришла на смену открепительным удостоверениям.
За два месяца до выборов любой россиянин мог через интернет или через МФЦ выбрать любой удобный участок для голосования. Этой услугой воспользовались почти шесть миллионов человек.
Оппозиционер Алексей Навальный заявлял, что новая система придумана, чтобы легализовать фальсификации с повторным голосованием на нескольких участках. В ЦИК эти обвинения назвали необоснованными.
Всего в голосовании приняли участие более 73 миллионов человек, явка составила 67,5%. Выборы выиграл действующий президент Владимир Путин с результатом почти 77% голосов.