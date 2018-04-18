Центризбирком: на выборах президента больше одного раза могли проголосовать 677 человек

На выборах президента России в марте 2018 года более одного раза, по предварительным данным, могли проголосовать 677 человек. Об этом на заседании 18 апреля заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

Чтобы проверить возможные факты повторного голосования ЦИК организует перепроверку списков избирателей — для этого мешки с документацией будут вскрыты в 78 российских регионах.

Глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что комиссия обратилась в МВД и Следственный комитет для проведения ведомствами собственной проверки.

ЦИК также намерен обратиться в суд о защите чести и достоинства в связи с публикациями в СМИ о масштабных фальсификациях, заявила Памфилова. Против каких СМИ будут поданы иски, она не сказала.