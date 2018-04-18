СК завел уголовное дело после нападения на учеников и учителя школы в Стерлитамаке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» в отношении подростка, напавшего на учеников и учителя школы в Стерлитамаке.

По данным СК, утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 в Стерлитамаке напал с ножом на одноклассницу и учителя. Затем он разлил горючую жидкость и поджег ее. После этого подросток нанес ранения сам себе. В школе сработала пожарная сигнализация, и одна из учениц, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа, получив травмы.