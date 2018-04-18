СК завел уголовное дело после нападения на учеников и учителя школы в Стерлитамаке

Следственный комитет России
06:49, 18 апреля 2018
Надежный источник

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» в отношении подростка, напавшего на учеников и учителя школы в Стерлитамаке.

Также, говорится в сообщении СКР, возбуждено уголовное дело «по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних».

По данным СК, утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 в Стерлитамаке напал с ножом на одноклассницу и учителя. Затем он разлил горючую жидкость и поджег ее. После этого подросток нанес ранения сам себе. В школе сработала пожарная сигнализация, и одна из учениц, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа, получив травмы.
Трое пострадавших учеников и учитель доставлены в больницу. По данным источника «Интерфакса», состояние раненной ножом ученицы оценивается врачами как тяжелое, учитель и школьница, спрыгнувшая с высоты, находятся в состоянии средней тяжести. У ученицы и учительницы, по словам собеседника «Интерфакса», колото-резаные раны грудной клетки, у нападавшего — резаная рана шеи. В каком состоянии находится нападавший, источник агентства не уточнил.
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