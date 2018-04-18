Роскомнадзор послал в Cambridge Analytica запрос о сборе персональных данных россиян
Роскомнадзор послал в компанию Cambridge Analytica , которая незаконно получила доступ к данным миллионов пользователей фейсбука, запрос о сборе персональных данных россиян. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель ведомства.
Компания пока не ответила на запрос.
Роскомнадзор заинтересовался возможной утечкой данных россиян после получения обращения от Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, рассказал «Ведомостям» ее гендиректор Владимир Зыков.
Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ передать ФСБ ключи шифрования. Мессенджер использует встроенные методы борьбы с блокировками; в попытках закрыть к нему доступ Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров, что спровоцировало перебои в работе десятков других сайтов и сервисов.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «Известиям» пообещал в этом году провести проверку соцсети Facebook, которая к концу 2018 года должна перенести базы с данными россиян на территорию РФ и «удалить всю запрещенную информацию». В противном случае, заявил Жаров, «встанет вопрос о блокировке».