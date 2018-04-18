Начался суд по делу о нападении на Татьяну Фельгенгауэр

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела о нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Обвиняемый — Борис Гриц. По итогам экспертизы, проведенной во время следствия, его признали невменяемым. У него диагностировали параноидную шизофрению. Следственный комитет просит отправить Грица на принудительное лечение.

Грицу предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.