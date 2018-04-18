Начался суд по делу о нападении на Татьяну Фельгенгауэр
Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела о нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
Обвиняемый — Борис Гриц. По итогам экспертизы, проведенной во время следствия, его признали невменяемым. У него диагностировали параноидную шизофрению. Следственный комитет просит отправить Грица на принудительное лечение.
Грицу предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.
«Могу лишь подтвердить, что признаю вину частично, умысла на убийство у меня не было», — ответил Гриц на вопрос о признании вины.
Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября 2017 года. Борис Гриц пришел в здание, где расположено «Эхо Москвы», распылил газ из баллончика на посту охраны, поднялся в редакцию и ударил журналистку ножом в шею. Фельгенгауэр отвезли в больницу, где она находилась до 3 ноября. Через две недели после нападения журналистка вернулась в эфир.
Борис Гриц говорил на допросе, что Фельгенгауэр телепатически преследует его.