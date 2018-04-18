Мосгордума согласилась продлить голосование на выборах мэра Москвы до 22:00

Мосгордума
12:56, 18 апреля 2018
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Мосгордума приняла в первом чтении поправки в избирательный кодекс Москвы, продлевающие время голосования на выборах столичного мэра и депутатов с 20:00 до 22:00.

Законопроект, внесенный в парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным, также наделяет столичную Общественную палату правом назначения наблюдателей за ходом городских выборов и предполагает увеличение числа доверенных лиц кандидатов на пост мэра со 100 до 500 человек.

На подготовку и внесение поправок ко второму чтению документа парламентарии взяли перерыв в пять дней. Предполагается, что одной из поправок могут быть изменены сроки проведения избирательной кампании.

«Предложения о продлении времени голосования поступали в Мосгоризбирком каждый год. Единый день голосования приходится на начало сентября, а это еще дачный сезон. Продлевая время голосования, мы идем навстречу пожеланиям горожан. У москвичей появится дополнительная возможность принять участие в выборах», — заявил председатель московской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Мосгордума
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что находит целесообразной инициативу о продлении времени голосования, предположив, что некоторые российские регионы могут последовать московскому примеру.
Очередные выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. Действующий мэр Сергей Собянин пока официально не объявлял о намерении принять в них участие. Из оппозиционных кандидатов о планах баллотироваться на пост мэра Москвы сообщали Дмитрий Гудков и Илья Яшин.
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