Мосгордума согласилась продлить голосование на выборах мэра Москвы до 22:00

Мосгордума приняла в первом чтении поправки в избирательный кодекс Москвы, продлевающие время голосования на выборах столичного мэра и депутатов с 20:00 до 22:00.

Законопроект, внесенный в парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным, также наделяет столичную Общественную палату правом назначения наблюдателей за ходом городских выборов и предполагает увеличение числа доверенных лиц кандидатов на пост мэра со 100 до 500 человек.

На подготовку и внесение поправок ко второму чтению документа парламентарии взяли перерыв в пять дней. Предполагается, что одной из поправок могут быть изменены сроки проведения избирательной кампании.