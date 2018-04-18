Комиссия по этике СПбГУ объявила акцию против сексизма «попыткой самопиара» студентки

Комиссия по этике Санкт-Петербургского государственного университета считает проведенную студенткой факультета международных отношений акцию против сексизма, в рамках которой в вузе были вывешены плакаты с высказываниями преподавателей о женщинах, «попыткой самоутверждения и самопиара».

Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном на сайте СПбГУ. Из документа следует, что в комиссию с просьбой дать оценку акции обратилась декан факультета международных отношений Ирина Новикова.

Акция «вызвала в преподавательской среде факультета полное недоумение, непонимание и удивление, поскольку многие преподаватели вообще не припоминают за собой такого рода высказываний, другие полагают, что если что-то подобное и было, то эти слова вырваны из общего контекста разговора, поскольку они никак не страдают сексизмом», сообщила комиссия по этике.

Организатор акции Юлия Жигалева и другие участницы, говорится в сообщении, «даже не попытались поднять и разобраться с этой проблемой в коллективе факультета, если она действительно существует». В частности, считает комиссия, учащиеся не указывали преподавателям на то, что их высказывания могут быть расценены как сексистские.

В заявлении комиссии также отмечается, что на факультете международных отношений нет никакой дискриминации по признаку пола ни преподавателей, ни учащихся.

Комиссия пришла к выводу, что Жигалева и другие участники акции, нарушили правила внутреннего распорядка и этические нормы взаимоотношений в трудовом коллективе. Одновременно комиссия рекомендовала преподавателям и студентам «воздерживаться от каких-либо замечаний и утверждений, касающихся коллег по работе и обучающихся, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы и привести к конфликтам и недоразумениям».