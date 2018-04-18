«Дождь»: Серебренников брал кредиты на спектакли «Платформы» и обсуждал залог своей квартиры

Режиссер Кирилл Серебренников брал кредиты, чтобы оплатить расходы на постановки в рамках театрального проекта «Платформа», и обсуждал с продюсерами залог своей квартиры. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на материалы дела.

Серебренников рассказал на допросе, что министерство культуры задерживало перечисление денег на спектакли. Эту проблему режиссер, в частности, обсуждал с продюсером Екатериной Вороновой.

«Воронова говорит: „Кирилл, мы можем взять кредит в банке, а потом, когда придут деньги Минкульта, мы все вернем“. <…> Она говорила брать кредит на квартиру, а я отвечал: „Меня потом не выгонят на улицу?“. Она говорила: „Нет, должен точно прийти транш“», — рассказал Серебренников следователям.

«Дождь» также получил материалы очной ставки Серебренникова с главным бухгалтером «Седьмой студии» Ниной Масляевой, которая признала вину и дала показания против других обвиняемых.

На очной ставке Серебренников рассказал, как узнал от Вороновой, что на спектакли не хватает денег, в бухгалтерской отчетности недостает документов, а связаться с Масляевой не получается. «Для меня это был, честно говоря, шок и ужас», — сказал режиссер.

По данным «Дождя», Масляева призналась на допросе в хищении пяти миллионов рублей у «Седьмой студии».