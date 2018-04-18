«Дождь»: Серебренников брал кредиты на спектакли «Платформы» и обсуждал залог своей квартиры

Дождь
09:32, 18 апреля 2018
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Режиссер Кирилл Серебренников брал кредиты, чтобы оплатить расходы на постановки в рамках театрального проекта «Платформа», и обсуждал с продюсерами залог своей квартиры. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на материалы дела.

Серебренников рассказал на допросе, что министерство культуры задерживало перечисление денег на спектакли. Эту проблему режиссер, в частности, обсуждал с продюсером Екатериной Вороновой.

«Воронова говорит: „Кирилл, мы можем взять кредит в банке, а потом, когда придут деньги Минкульта, мы все вернем“. <…> Она говорила брать кредит на квартиру, а я отвечал: „Меня потом не выгонят на улицу?“. Она говорила: „Нет, должен точно прийти транш“», — рассказал Серебренников следователям.

«Дождь» также получил материалы очной ставки Серебренникова с главным бухгалтером «Седьмой студии» Ниной Масляевой, которая признала вину и дала показания против других обвиняемых.

На очной ставке Серебренников рассказал, как узнал от Вороновой, что на спектакли не хватает денег, в бухгалтерской отчетности недостает документов, а связаться с Масляевой не получается. «Для меня это был, честно говоря, шок и ужас», — сказал режиссер.

По данным «Дождя», Масляева призналась на допросе в хищении пяти миллионов рублей у «Седьмой студии».

«Мною было похищено, как посчитали, пять миллионов рублей, которые я обязуюсь вернуть в ходе судебного разбирательства», — сказано в стенограмме допроса Масляевой.

Дождь
О финансовых нарушениях в «Седьмой студии», к которым была причастна Нина Масляева, ранее подробно рассказала продюсер Екатерина Воронова. По ее словам, Масляева вела «черную кассу». Воронова также призналась, что, обнаружив многочисленные нарушения, решила уничтожить документы. При этом продюсер утверждает, что хищений в компании не было.
Помимо Серебренникова, Масляевой и Вороновой, по делу «Седьмой студии» проходят бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, директор РАМТ Софья Апфельбаум и директор «Седьмой студии» Юрий Итин.
Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Следствие оценивает ущерб в 133 миллиона рублей. Все обвиняемые, за исключением Масляевой, настаивают на своей невиновности.

Дело «Седьмой студии»

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