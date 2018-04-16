WSJ: США рассматривали ракетный удар по российской ПВО в Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала три варианта нанесения ракетного удара по целям в Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Наиболее консервативный сценарий предполагал удары по объектам, связанным, как предполагается, с производством химического оружия.

Второй вариант предусматривал бомбардировку командных пунктов сирийских правительственных сил и объектов, где может идти разработка химического оружия.

Третий — самый радикальный — удары по российской ПВО с целью, как сообщили собеседники издания, «подрыва военной мощи» режима президента Башара Асада.

Министр обороны Джеймс Мэттис, представляя планы ударов по Сирии, указал, что третий вариант может быть опасен из-за ответа на него России и Ирана.

Сценарий ракетного удара, выбранный президентом США Дональдом Трампом, оказался наиболее близок к консервативному варианту, но целями были выбраны не только объекты по производству химического оружия, но и места его разработки.