WSJ: США рассматривали ракетный удар по российской ПВО в Сирии

The Wall Street Journal
05:29, 16 апреля 2018
Требует подтверждения

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала три варианта нанесения ракетного удара по целям в Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Наиболее консервативный сценарий предполагал удары по объектам, связанным, как предполагается, с производством химического оружия.

Второй вариант предусматривал бомбардировку командных пунктов сирийских правительственных сил и объектов, где может идти разработка химического оружия.

Третий — самый радикальный — удары по российской ПВО с целью, как сообщили собеседники издания, «подрыва военной мощи» режима президента Башара Асада.

Министр обороны Джеймс Мэттис, представляя планы ударов по Сирии, указал, что третий вариант может быть опасен из-за ответа на него России и Ирана.

Сценарий ракетного удара, выбранный президентом США Дональдом Трампом, оказался наиболее близок к консервативному варианту, но целями были выбраны не только объекты по производству химического оружия, но и места его разработки.

США при участии Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля. По целям были выпущены 105 ракет. Пентагон объявил, что все планируемые цели были поражены, назвав сирийскую ПРО неэффективной. Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что удалось сбить более 70 ракет.
Ракетный удар по Сирии, как объявили США и их союзники, стал ответом на применение войсками Башара Асада химического оружия в провинции Восточная Гута. Сирия и Россия отрицают как сам факт наличия у Дамаска химического оружия, так и его применение в Восточной Гуте.
На вооружении у Сирии находятся системы ПВО российского производства. Кроме того, на территории страны размещены российские ПВО, обеспечивающие защиту подразделений Минобороны, участвующих в операции в Сирии. В частности, комплексы ПВО размещены на авиабазе Хмеймим и базе ВМФ в Тартусе.
16 апреля США планируют объявить о новых российских санкциях, направленных, как ожидается, против российских компаний, которые поставляли Асаду оборудование для производства химического оружия.

Ракетный удар США и союзников по Сирии

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