Собянин предложил продлить голосование на выборах мэра Москвы ради дачников

Коммерсант
06:57, 16 апреля 2018
Надежный источник

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в городскую Думу законопроект, корректирующий избирательный кодекс столицы.

В частности, документ предлагает продлить время голосования на выборах мэра Москвы на два часа, до 22:00. Как говорится в пояснительной записке к проекту, это сделает более удобным голосование «для уезжающих в выходные дни за пределы города».

Также законопроект предлагает кандидатам на пост мэра назначать до 500 доверенных лиц вместо нынешних 100, а также наделяет Общественную палату Москвы правом назначать наблюдателей на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления.

По мнению опрошенных «Коммерсантом» политологов, законопроект Собянина в первую очередь направлен на повышение естественной явки на выборах. «Вечер в Москве для голосования многим просто удобнее, чем утро», — считают эксперты.

Законопроект Собянина будет рассмотрен на заседании Мосгордумы 18 апреля.
Очередные выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. Сергей Собянин пока официально не объявлял о намерении принять в них участие. Из оппозиционных кандидатов о планах баллотироваться на пост мэра Москвы заявляли Дмитрий Гудков и Илья Яшин.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«Мисс Россия-2018». Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы