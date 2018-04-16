Собянин предложил продлить голосование на выборах мэра Москвы ради дачников

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в городскую Думу законопроект, корректирующий избирательный кодекс столицы.

В частности, документ предлагает продлить время голосования на выборах мэра Москвы на два часа, до 22:00. Как говорится в пояснительной записке к проекту, это сделает более удобным голосование «для уезжающих в выходные дни за пределы города».

Также законопроект предлагает кандидатам на пост мэра назначать до 500 доверенных лиц вместо нынешних 100, а также наделяет Общественную палату Москвы правом назначать наблюдателей на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления.

По мнению опрошенных «Коммерсантом» политологов, законопроект Собянина в первую очередь направлен на повышение естественной явки на выборах. «Вечер в Москве для голосования многим просто удобнее, чем утро», — считают эксперты.