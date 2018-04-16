Семь человек убиты и 17 ранены при беспорядках в американской тюрьме

CNN
11:26, 16 апреля 2018
Надежный источник

В тюрьме строгого режима в Южной Каролине в результате конфликта между заключенными погибли семь человек, еще 17 получили ранения.

Как сообщает CNN, заключенные устроили драки в трех блоках тюрьмы вечером в воскресенье, 15 апреля.

Никто из охранников тюрьмы не пострадал. В ночь на понедельник порядок был полностью восстановлен.

Тюрьма строгого режима, где произошли беспорядки, находится в городе Бишопвиль, расположенном примерно в 90 километрах от Колумбии, административного центра Южной Каролины.
В тюрьме содержат около полутора тысяч заключенных, многие из которых отбывают длительные сроки за тяжкие преступления. В 2015 году двое охранников этой тюрьмы получили ножевые ранения в стычке с заключенными. В феврале 2018 года один из заключенных был убит.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы