Семь человек убиты и 17 ранены при беспорядках в американской тюрьме

В тюрьме строгого режима в Южной Каролине в результате конфликта между заключенными погибли семь человек, еще 17 получили ранения.

Как сообщает CNN, заключенные устроили драки в трех блоках тюрьмы вечером в воскресенье, 15 апреля.

Никто из охранников тюрьмы не пострадал. В ночь на понедельник порядок был полностью восстановлен.