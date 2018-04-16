«Коммерсант» сообщил о замене российского посла в Сирии

Новым российским послом в Сирии вместо Александра Кинщака станет Александр Ефимов, который сейчас представляет Россию в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники. Ранее о замене посла в Сирии также сообщила «Фонтанка».

По данным «Фонтанки», указ о назначении нового посла должен быть подписан к майским праздникам.

Кинщак после возвращения из Сирии возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД, пишет «Коммерсант».