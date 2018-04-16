«Коммерсант» сообщил о замене российского посла в Сирии
Новым российским послом в Сирии вместо Александра Кинщака станет Александр Ефимов, который сейчас представляет Россию в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники. Ранее о замене посла в Сирии также сообщила «Фонтанка».
По данным «Фонтанки», указ о назначении нового посла должен быть подписан к майским праздникам.
Кинщак после возвращения из Сирии возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД, пишет «Коммерсант».
Александр Ефимов окончил МГИМО, работал в диппредставительствах России в Ираке, Сирии, Ливии и Иордании. В 2008–2013 годах был сотрудником департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
Александр Кинщак на дипломатической службе с 1988 года. Работал в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки, а также в посольствах в Ираке и Кувейте. Послом в Сирии был назначен в 2014 году.
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе, в проведении которой Запад обвиняет войска Башара Асада. Сирия и Россия отрицают применение химического оружия.