Гражданин Украины Станислав Клых объявил голодовку в колонии. Его осудили в России за участие в чеченской войне

Гражданин Украины Станислава Клыха, осужденный в Грозном за участие в чеченской войне на стороне сепаратистов, объявил голодовку в колонии. Об этом Клых сообщил в письме спецкорру «Новой газеты» Павлу Каныгину.

Клых, отбывающий наказание в Верхнеуральской колонии, добивается перевода в другое учреждение ФСИН. Он также жалуется, что власти Украины не предпринимают необходимые, по его мнению, усилия для обмена или освобождения своих граждан. «Как я могу быть удовлетворен их „усилиями“, если я до сих пор не дома?» — пишет Клых.

Заместитель глав московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила «Эху Москвы», что она или ее коллеги в ближайшее время свяжутся с представителями ОНК в Челябинской области и попросят их навестить Клыха в колонии.