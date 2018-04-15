Гражданин Украины Станислав Клых объявил голодовку в колонии. Его осудили в России за участие в чеченской войне

Новая газета
16:38, 15 апреля 2018
Надежный источник

Гражданин Украины Станислава Клыха, осужденный в Грозном за участие в чеченской войне на стороне сепаратистов, объявил голодовку в колонии. Об этом Клых сообщил в письме спецкорру «Новой газеты» Павлу Каныгину.

Клых, отбывающий наказание в Верхнеуральской колонии, добивается перевода в другое учреждение ФСИН. Он также жалуется, что власти Украины не предпринимают необходимые, по его мнению, усилия для обмена или освобождения своих граждан. «Как я могу быть удовлетворен их „усилиями“, если я до сих пор не дома?» — пишет Клых.

Заместитель глав московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила «Эху Москвы», что она или ее коллеги в ближайшее время свяжутся с представителями ОНК в Челябинской области и попросят их навестить Клыха в колонии.

Я требую перевода в другое учреждение ФСИН — с этой целью отказываюсь от завтрака и обеда, могу сказать, что здешнюю еду, в отличие от той, что была в грозненском СИЗО, есть невозможно — она отвратительная.

Новая газета
Станислав Клых был задержан в августе 2014 года в Орле, куда он приехал к знакомой. В мае 2016 года суд в Грозном приговорил его к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 1990-х годах. Вместе с ним к 22,5 года заключения приговорили гражданина Украины Николая Карпюка. Они оба настаивают, что не воевали в Чечне.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
«Вступая в дружный коллектив, будьте готовы, что вас проклянут». Жесткий выпуск
45 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы