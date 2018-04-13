В Вологодской области столкнулись грузовик и микроавтобус. Погибли семь человек, в том числе ребенок

Семь человек, включая одного ребенка, погибли в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Вологодской области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на два источника.

Среди погибших есть девочка 12 лет, сообщил агентству источник в экстренных службах. Травмы при аварии получили три человека, они доставлены в больницу.

ДТП произошло на трассе «Вологда — Новая Ладога» вблизи деревни Царево. «Столкновение произошло „лоб в лоб“. Микроавтобус принадлежал частному лицу и, по предварительным данным, не имел лицензии на маршрутные пассажирские перевозки», — сказал собеседник «Интерфакса».