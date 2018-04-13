В Екатеринбурге напали на главного редактора «Областной газеты»

В Екатеринбурге совершено нападение на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина.

Вечером 12 апреля Полянина около подъезда его дома ударили арматурой. Он госпитализирован с сотрясением головного мозга и сломанным ребром.

По словам Полянина, действия нападавших похожи на описанные в статье «Областной газеты» о «коммунальных войнах» в Екатеринбурге, вышедшей в январе.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области подтвердил РИА Новости информацию о нападении на журналиста. По предварительным данным, сообщил он, нападавших было двое. Сотрудники полиции и Следственного комитета ведут проверку, отрабатываются разные версии, в том числе бытовая и связанная с профессиональной деятельностью.

«Областная газета» сообщает, что по факту нападения на Полянина возбуждено уголовное дело. В свою очередь Znak.com со ссылкой на следственное управление СКР по Свердловской области пишет, что пока идет лишь доследственная проверка.