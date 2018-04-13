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Российская паралимпийская биатлонистка выиграла суд у газеты Bild из-за статьи о допинге

Паралимпийский комитет России
06:53, 13 апреля 2018
Надежный источник

Российская паралимпийская спортсменка Михалина Лысова выиграла суд у немецкой газеты Bild из-за статьи о допинге. О решении окружного суда Гамбурга 13 апреля сообщил Паралимпийский комитет России.

Лысова требовала опровергнуть утверждения из статьи «Скандал на Паралимпиаде! Русская спортсменка, принимающая допинг, может поехать в Пхенчхан». Она заявила, что публикация нанесла ущерб ее репутации и причинила страдания.

Суд постановил удалить публикацию с сайта Bild (на момент выхода новости поиск на сайте газеты по запросу «Лысова» не давал результатов) и запретил называть Лысову «русской, принимающей допинг».

На Паралимпиаде в Пхенчхане Лысова завоевала два золота и серебро в биатлоне, а также два серебра и бронзу в лыжных гонках. Как и другие российские паралимпийцы, Лысова участвовала в соревнованиях как нейтральный спортсмен, так как паралимпийскую сборную России отстранили.

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