Российская паралимпийская биатлонистка выиграла суд у газеты Bild из-за статьи о допинге

Российская паралимпийская спортсменка Михалина Лысова выиграла суд у немецкой газеты Bild из-за статьи о допинге. О решении окружного суда Гамбурга 13 апреля сообщил Паралимпийский комитет России.

Лысова требовала опровергнуть утверждения из статьи «Скандал на Паралимпиаде! Русская спортсменка, принимающая допинг, может поехать в Пхенчхан». Она заявила, что публикация нанесла ущерб ее репутации и причинила страдания.

Суд постановил удалить публикацию с сайта Bild (на момент выхода новости поиск на сайте газеты по запросу «Лысова» не давал результатов) и запретил называть Лысову «русской, принимающей допинг».