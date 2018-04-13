Арестован сопредседатель партии «Другая Россия» Александр Аверин. Его задержали с оружием на границе

Суд арестовал сопредседателя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина, задержанного в Ростовской области при переходе через российскую границу.

«Аверину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 12 июня», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Матвеево-Курганского районного суда.

Постановление суда, добавили собеседники агентства, пока не вступило в законную силу — Аверин и его адвокат могут обжаловать решение.