Арестован сопредседатель партии «Другая Россия» Александр Аверин. Его задержали с оружием на границе
Суд арестовал сопредседателя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина, задержанного в Ростовской области при переходе через российскую границу.
«Аверину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 12 июня», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Матвеево-Курганского районного суда.
Постановление суда, добавили собеседники агентства, пока не вступило в законную силу — Аверин и его адвокат могут обжаловать решение.
Александр Аверин был задержан на российской границе, когда он возвращался из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). У него, как было объявлено, обнаружили пистолет Макарова.
Аверину было предъявлено обвинение по ст. 222 УК РФ (Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей).
«Другая Россия» заявила, что пистолет Аверину подбросили, и назвала произошедшее провокацией ФСБ и управления по противодействию экстремизму (центра «Э») МВД РФ.
Партия «Другая Россия» была основана в 2010 году Эдуардом Лимоновым и другими членами запрещенной Национал-большевистской партии. Минюст регистрировать эту партию отказался.