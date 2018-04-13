Арестован сопредседатель партии «Другая Россия» Александр Аверин. Его задержали с оружием на границе

Интерфакс
13:40, 13 апреля 2018
Надежный источник

Суд арестовал сопредседателя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина, задержанного в Ростовской области при переходе через российскую границу.

«Аверину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 12 июня», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Матвеево-Курганского районного суда.

Постановление суда, добавили собеседники агентства, пока не вступило в законную силу — Аверин и его адвокат могут обжаловать решение.

Александр Аверин был задержан на российской границе, когда он возвращался из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). У него, как было объявлено, обнаружили пистолет Макарова.
Аверину было предъявлено обвинение по ст. 222 УК РФ (Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей).
«Другая Россия» заявила, что пистолет Аверину подбросили, и назвала произошедшее провокацией ФСБ и управления по противодействию экстремизму (центра «Э») МВД РФ.
Партия «Другая Россия» была основана в 2010 году Эдуардом Лимоновым и другими членами запрещенной Национал-большевистской партии. Минюст регистрировать эту партию отказался.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Новости

    • новости

    Депутаты придумали новые санкции против США и других стран. Что предлагают запретить

    Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Сборник

    Наши партнерские материалы