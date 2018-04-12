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Житель Красноярского края не заплатил налог с выигрыша в лотерею. На него завели уголовное дело

Следственный комитет РФ
07:01, 12 апреля 2018
Надежный источник

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, не заплатившего налог с выигрыша в лотерею, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

В 2014 году фигурант уголовного дела, имя которого не раскрывается, выиграл в лотерею более 10 миллионов рублей. По российскому законодательству, он должен был заплатить налог в 13% — около 1,3 миллиона рублей.

Статья 198 УК России («Уклонение от уплаты налогов физическими лицами») предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы. Впервые совершившие преступление, предусмотренное ст. 198 УК, освобождаются от уголовной ответственности, если полностью погасят налоговую задолженность.

Налоги в России

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