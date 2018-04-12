Житель Красноярского края не заплатил налог с выигрыша в лотерею. На него завели уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, не заплатившего налог с выигрыша в лотерею, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

В 2014 году фигурант уголовного дела, имя которого не раскрывается, выиграл в лотерею более 10 миллионов рублей. По российскому законодательству, он должен был заплатить налог в 13% — около 1,3 миллиона рублей.