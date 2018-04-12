В Воронежской области разбился самолет Як-130. Пилоты катапультировались

Интерфакс
07:58, 12 апреля 2018
Надежный источник

В городе Борисоглебск Воронежской области потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Авария произошла утром 12 апреля во время планового учебно-тренировочного полета. При выполнении учебной задачи командир экипажа доложил о технической неисправности «одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета».

Летчик-инструктор и курсант, находившиеся на борту Як-130, катапультировались: они благополучно приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом, заявили в военном ведомстве.

«Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Интерфакс
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