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«Ингосстрах» обратился за помощью к ЦБ из-за страховых рисков компаний Дерипаски

Ведомости
06:27, 12 апреля 2018
Надежный источник

Страховая компания «Ингосстрах» обратилась за помощью к Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) в связи с рисками компаний Олега Дерипаски, возникшими после санкций США. Об этом рассказал глава РНПК Николай Галушин.

Обращение к РНПК, которая принадлежит Центробанку, связано с тем, что европейские компании отказались перестраховывать риски российских компаний из-за санкций, рассказал «Ведомостям» анонимный источник. То есть, если произойдет страховой случай, то западные компании не будут компенсировать часть ущерба.

Самостоятельно компенсировать риски «Русала», «Русских машин» и En+ ни один российский страховщик не в состоянии, пояснила директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова.

Для перестрахования этих рисков РНПК точно придется задействовать финансовую гарантию акционера: ЦБ в прошлом году предоставил РНПК гарантию на 49,7 миллиарда рублей для санкционного бизнеса. Она позволяет РНПК ручаться за каждый санкционный риск свыше 2,5 миллиарда рублей.

Ведомости
6 апреля США ввели новые санкции против России. В «черный список» попали в том числе миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Каждый из них затем потерял около миллиарда долларов из-за падения акций их компаний.
По новому американскому закону санкции за работу с людьми и компаниями из «черного списка» могут грозить даже зарубежным фирмам, которые проводят с ними «существенные транзакции».

Новые санкции США

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