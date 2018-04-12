«Ингосстрах» обратился за помощью к ЦБ из-за страховых рисков компаний Дерипаски

Страховая компания «Ингосстрах» обратилась за помощью к Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) в связи с рисками компаний Олега Дерипаски, возникшими после санкций США. Об этом рассказал глава РНПК Николай Галушин.

Обращение к РНПК, которая принадлежит Центробанку, связано с тем, что европейские компании отказались перестраховывать риски российских компаний из-за санкций, рассказал «Ведомостям» анонимный источник. То есть, если произойдет страховой случай, то западные компании не будут компенсировать часть ущерба.

Самостоятельно компенсировать риски «Русала», «Русских машин» и En+ ни один российский страховщик не в состоянии, пояснила директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова.