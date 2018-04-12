За что мы ненавидим доставкуПартнерское видео

ФБК заподозрили в нарушении закона после жалобы на декларацию Слуцкого. У самого депутата нарушений не нашли

РБК
05:26, 12 апреля 2018
Надежный источник

Глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Госдумы Наталья Поклонская заявила, что обратится в правоохранительные органы из-за жалобы на главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Она попросит проверить, откуда у Фонда борьбы с коррупцией появились данные о незадекларированном гектаре земли, арендованном Слуцким. При этом в расследовании ФБК использованы находящиеся в открытом доступе спутниковые снимки участка Слуцкого и выписка из Росреестра.

Самого Слуцкого за отсутствие участка в предыдущей (за 2016 год) декларации решили не наказывать. Он упомянут в новой декларации — за 2017 год.

Как рассказали источники «Русской службы Би-би-си», формально вопрос о Слуцком не должен был рассматриваться отдельно, но депутат «проходил мимо» и рассказал собравшимся, что отсутствие участка в декларации — техническая ошибка.

«Относительно Слуцкого поступили юридические документы, касаемые его недвижимого имущества. В силу закона о защите персональных данных такие документы не могут находиться в открытом доступе», — пояснила Поклонская.

РБК
Расследование ФБК о Слуцком появилось после того, как три журналистки обвинили депутата в домогательствах. Тогда основатель фонда Алексей Навальный заявил, что обвинения в домогательствах — не единственный формальный повод, который можно использовать для лишения Слуцкого депутатского мандата.
В конце марта в Думе состоялось заседание комиссии по этике, на котором депутаты выслушали корреспондента «Русской службы Би-би-си» Фариду Рустамову и продюсера «Дождя» Дарью Жук, выступивших с обвинениями против Слуцкого. Никаких нарушений в поведении Слуцкого комиссия не нашла.

Слуцкий должен уйти из Госдумы

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Как сильно упал курс рубля после новых санкций против России. График

новости

«Нереальная реальность». Как Россию защищают от интернета

2 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы