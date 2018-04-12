ФБК заподозрили в нарушении закона после жалобы на декларацию Слуцкого. У самого депутата нарушений не нашли

Глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Госдумы Наталья Поклонская заявила, что обратится в правоохранительные органы из-за жалобы на главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Она попросит проверить, откуда у Фонда борьбы с коррупцией появились данные о незадекларированном гектаре земли, арендованном Слуцким. При этом в расследовании ФБК использованы находящиеся в открытом доступе спутниковые снимки участка Слуцкого и выписка из Росреестра.

Самого Слуцкого за отсутствие участка в предыдущей (за 2016 год) декларации решили не наказывать. Он упомянут в новой декларации — за 2017 год.

Как рассказали источники «Русской службы Би-би-си», формально вопрос о Слуцком не должен был рассматриваться отдельно, но депутат «проходил мимо» и рассказал собравшимся, что отсутствие участка в декларации — техническая ошибка.